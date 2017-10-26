Презентация мяча, которым будут играть в Саранске во время ЧМ-2018, пройдет 9 ноября

9 ноября этого года должна состояться презентация мяча, которым будут играть на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Дизайн спортивного снаряда разработан компанией Adidas.

Напомним, что летом 2017 года в России прошел Кубок конфедераций. На матчах этого турнира использовался мяч "Красава", но на мундиале официальный мяч будет иным.

Как сообщалось ранее, футболисты и тренеры ФК "Мордовия" посетили с экскурсией стадион "Мордовия Арена", который строится к чемпионату мира 2018 года. Представители клуба побывали у кромки поля, которое понемногу начало зеленеть, осмотрели трибуны и раздевалки.

Источник: tass.ru