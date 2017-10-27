Смертельное ДТП в Псковской области: мордовский дальнобойщик столкнулся с фурой из Белоруссии

Дальнобойщик из Мордовии угодил в смертельное ДТП.

Инцидент случился в Псковской области, где столкнулись груженный яблоками большегруз из Мордовии и пустой грузовик Белоруссии. В результате аварии дальнобойщик из соседней республики скончался в карете скорой помощи.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Мордовии "Туарег" врезался в КамАЗ со свеклой. Прибывшие на место аварии медики в срочном порядке госпитализировали виновника ДТП. Пассажир немецкого авто отделался легкими травмами.

Также стало известно о том, что в Лямбирском районе под колесами "Приоры" погиб пешеход.

Источник: "Известия Мордовии".