Гол хавбека "Мордовии" Ваганова претендует на звание лучшего в ПФЛ по итогам сентября

Стартовало голосование за лучший гол сентября в ПФЛ. В группе "Урал-Поволжье" представлены 5 претендентов. Одним из них является представитель "Мордовии" Сергей Ваганов. В матче 7-го тура с "Анжи-Юниор" Ваганов отличился отличным ударом из-за штрафной.

Кроме него, на звание автора лучшего гола первого осеннего месяца претендуют Мераби Уридия ("Нефтехимик"), Ильдар Бикчантаев ("Волга"), Давид Хубаев (КАМАЗ), Владислав Павлюченко ("Урал-2").

Голосование продлится до 11 ноября.

Как сообщалось ранее, форвард "Мордовии" Руслан Мухаметшин признан лучшим футболистом ПФЛ в зоне "Урал-Приволжье" по итогам сентября. Лучшего футболиста определяли по результатам голосования главных тренеров команд, играющих в первенстве.