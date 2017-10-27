В Мордовии аферисты выманили у 73-летней клиентки брокерской компании более 8 тыс. рублей

Жительница Саранска пожаловалась в полицию на то, что стала жертвой аферистов. По словам заявительницы, у нее украли 8096 рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, пенсионерка долгое время числилась клиенткой одной из брокерских компаний. Недавно ей позвонил неизвестный и предложил помочь в возврате потерянных вложений. Пожилая женщина назвала ему данные своей карты, однако, вместо прибыли, она увидела, что со счета пропали все деньги.

Как сообщалось ранее, хулиганом, который серьезно избил полицейского в Саранске, оказался 25-летний уроженец Башкирии Владимир Васильев. Васильев трижды ударил оперативного сотрудника МВД Алексея Комина молотком по голове во время потасовки в одном из дворов на улице Победы

Источник: 13.мвд.рф