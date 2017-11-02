Саранск занял 51-е место в рейтинге городов РФ по качеству дорог и доступности парковок

Портал "Домофонд" задался целью узнать, как жители городов РФ оценивают качество дорог и доступность парковок в своих населенных пунктах. Был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по степени комфорта для автомобилистов.

Участники опроса оценивали утверждение "Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе" по 10-бальной шкале. Средняя оценка по стране составила 4,1 балла из 10 возможных.

Победителем рейтинга стал Грозный (Чечня) с результатом 6,8 балла. На втором месте - Тюмень — 6,4 балла, на третьем — Сочи (5,5). Саранск расположился в середине рейтинга – 51-е место (4,3 балла). В опросе приняли участие 667 жителей столицы РМ.

Отметим, что последнее место в рейтинге занял Ярославль (3,2 балла).