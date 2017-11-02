Педофил из Мордовии прижимался к 13-летней девочке в голом виде: подробности скандального дела

Стали известны подробности задержания в Старошайговском районе мужчины, который совратил 13-летнюю родственницу своей жены. Оказалось, что педофилу 31 год. Он трудится слесарем в одном из местных хозяйств, ранее судим не был. По имеющимся данным, мужчина не насиловал малолетнюю девочку, но прижимался к ней в обнаженном виде.

Как стало известно, подозреваемый живет в Старошайговском районе Мордовии вместе с женой и двумя детьми – 4 и 6 лет. К семье в гости из Саранска часто приезжала двоюродная сестра супруги – 13-летняя девочка.

В минувшие выходные школьница также гостила у своей родственницы. Ночью ее уложили спать вместе с детьми, однако отдохнуть школьнице было не суждено. Ночью пьяный хозяин дома разбудил гостью и стал к ней приставать. Девочка пыталась оттолкнуть извращенца, но вырваться ей не удалось.

Когда педофил все же ушел, девочка написала смс своей матери. Женщина приехала утром, забрала ребенка и написала заявление в полицию.

Источник: "Известия Мордовии".