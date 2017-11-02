Около 5 млрд рублей направлено на строительство и ремонт дорог в Мордовии в 2017 году

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с депутатом Госдумы от Мордовии Виталием Ефимовым. В ходе переговоров обсуждались вопросы исполнения наказов избирателей и развития дорожной инфраструктуры республики, сообщает пресс-служба главы РМ.

Глава республики отметил, что в 2017 году на дорожное строительство в Мордовии направлено около 5 млрд рублей. На эти средства будет отремонтировано и построено около 37 км региональных и местных дорог и 90 км федеральных трасс. Помимо этого продолжается строительство Восточного обхода столицы республики.

Стоит отметить, что в 2017 году на сельские дороги Мордовия получила вдвое больше средств, чем годом ранее.

Владимир Волков поблагодарил Виталия Ефимова за поддержку этих направлений.

Источник: e-mordovia.ru