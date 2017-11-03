Житель Мордовии отсидит 9 лет за то, что до смерти забил мать ради водки

Житель поселка Примокшанский Ковылкинского района услышал приговор за смертельное избиение матери. В пресс-службе регионального СКР сообщили, что инцидент произошел утром 30 апреля. Тогда 42-летний мужчина набросился с кулаками на 75-летнюю родительницу, которая не дала ему денег на выпивку. После этого он все же нашел у матери деньги и купил себе водки.

К вечеру к ним домой заглянула соседка, увидела пострадавшую на полу и вызвала "скорую помощь". Приехавшие врачи лишь констатировали смерть пенсионерки.

По приговору суда убийца проведет 9 лет в колонии строгого режима.

Источник: mordovia.sledcom.ru