В сельском магазине Ардатовского района найдены просроченные продукты

Прокуратура Мордовии обнаружила некачественные товары в продуктовом магазине в селе Чукалы Ардатовского района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, местный предприниматель продавал крылья цыплят-бройлеров, срок годности которых истек месяц назад. Кроме того, люди имели возможность приобрести домашний фарш, который нужно было снять с реализации более полугода назад.

Имелись в продаже и рыбные пресервы с истекшим сроком годности. Также был нарушен температурный режим хранения кондитерских изделий.

По результатам прокурорской проверки указанные продукты сняты с реализации и уничтожены.

Источник: prokrm.ru