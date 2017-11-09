Мордовский Дед Мороз занял 7-е место в рейтинге самых популярных новогодних волшебников РФ

Мордовский Дед Мороз, которого величают Якшамо Атя, вошел в топ-10 самых популярных новогодних волшебников России. Рейтинг составлен аналитическим агентством "Турстат" по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

Правда, Якшамо Атя принимает гостей в резиденции, которая находится не в регионе-13, а в селе Кивать Кузоватовского района Ульяновской области, соседствующей с республикой. Он совсем немного не дотянул до первой пятерки и в итоге занял седьмое место.

Первое место рейтинга занял главный российский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области. Следом расположились Дед Мороз Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы (Татарстан) и карельский Дед Мороз Паккайне.