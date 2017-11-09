В Мордовии планируют снизить количество рецидивов с помощью проекта "Выстоять в 2018"

В Мордовии республиканский правозащитный центр реализует программу "Выстоять в 2018", задача которого – уменьшение количества рецидивов среди освободившихся из мест лишения свободы.

В рамках проекта учтены мероприятия по мониторингу соблюдения прав человека в местах лишения свободы, по оказанию безвозмездной юридической помощи осужденным.

Кроме того, планируется предоставление социальной помощи освободившимся, помощь в восстановлении документов, помощь в трудоустройстве.

По словам председателя МРПЦ Василия Гуслянникова, проект завершится 30 сентября 2018 года.

Источник: "Известия Мордовии".