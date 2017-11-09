Студентки из Мордовии взяли призовые места на чемпионате по стандартам WorldSkills

Представительницы МГПИ им. М.Е. Евсевьева выиграли открытый вузовский чемпионат по стандартам Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". Мероприятие проводилось в Московском городском педагогическом университете. Участие в нем принимали две студентки Мордовского пединститута: Екатерина Юртаева (физико-математический факультет) и Ксения Минаева (естественно-технологический факультет).

Саранские студентки показали высокие результаты по итогам всех четырех модулей (учебное занятие, внеурочная деятельность, обучающие средства, профессиональная педагогическая коммуникация). В итоге Юртаева стала победителем в компетенции "Учитель основной и средней школы", а Минаева - призером в компетенции "Учитель технологии".

Источник: "Известия Мордовии".