Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Студентки из Мордовии взяли призовые места на чемпионате по стандартам WorldSkills

Студентки из Мордовии взяли призовые места на чемпионате по стандартам WorldSkills

Представительницы МГПИ им. М.Е. Евсевьева выиграли открытый вузовский чемпионат по стандартам Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". Мероприятие проводилось в Московском городском педагогическом университете. Участие в нем принимали две студентки Мордовского пединститута: Екатерина Юртаева (физико-математический факультет) и Ксения Минаева (естественно-технологический факультет).

Саранские студентки показали высокие результаты по итогам всех четырех модулей (учебное занятие, внеурочная деятельность, обучающие средства, профессиональная педагогическая коммуникация). В итоге Юртаева стала победителем в компетенции "Учитель основной и средней школы", а Минаева - призером в компетенции "Учитель технологии".

Источник: "Известия Мордовии".