"Мордовия" едва не совершила камбек в матче с "Чебоксарами", но все же потерпела поражение

ХК "Мордовия" потерпел поражение от "Чебоксар" в матче Первенства ВХЛ. Поединок в Саранске завершился со счетом 5:4 в пользу гостей.

Отметим, что по ходу встречи саранская команда уступала со счетом 1:5, но нашла в себе силы забить три гола и сократить разрыв до минимума. Увы, на большее подопечных Юрия Воробьева не хватило.

"Мордовия" – "Чебоксары" - 4:5 (0:1, 1:3, 3:2)

Шайбы:

0:1 – Никулин (Тихомиров) (05:11)

0:2 – Коробкин (Иванов, Горбенко) (24:01)

0:3 – Созонов (Никулин, Беркутов) (24:39)

1:3 – Швейкин (28:53) (больш.)

1:4 – Старков (Иванов, Горбенко) (44:03)

1:5 – Тихомиров (Созонов, Никулин) (44:30)

2:5 – Субботин (Закурин) (48:38)

3:5 – Медведев (Колычев, Швейкин) (50:19)

4:5 – Колычев (54:58).