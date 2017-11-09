Юрий Воробьев: Из 60 минут первой игры с "Чебоксарами" мы играли в хоккей 7 минут

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал матчи с ХК "Чебоксары" в рамках Первенства ВХЛ. В первом матче подопечные Воробьева уступили – 4:5, однако в ответном взяли реванш – 5:2.

"Вчерашняя игра, конечно, не понравилась. Пока еще до конца не разобрались, что там случилось. Безвольно вышли на вчерашнюю игру, я про своих хоккеистов сейчас говорю, наверное, думали, что она легко для них сложится. Из 60 минут вчерашней игры 7 минут мы действительно играли в хоккей, а все остальное время мучились. Это не умаляет достоинств соперника, который вчера сыграл очень здорово. Наверное, за счет вчерашней активной игры соперник подустал, и это сказалось на их игре сегодня. Несмотря на это, легкости, которую мы ждем от команды, не было.

Все основные игры еще впереди. У нас вообще трудная концовка второго круга. Выездные матчи на Урале, а затем в Тамбове и Ростове-на-Дону. Хотелось бы набрать побольше очков в домашних матчах, но получилось так, как получилось", - сказал Воробьев.