Директора саранской строительной организации оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыплату зарплаты

Ленинский суд Саранска вынес приговор генеральному директору ремонтно-строительной фирмы "Универсал" Евгению Кондрашову, обвиняемому в невыплате заработной платы.

Сообщается, что летом прошлого года Кондрашов более 2 месяцев подряд умышленно полностью не выплачивал заработную плату 3 сотрудникам. Несмотря на то, что у него была возможность отдать работникам зарплату вовремя и в полном размере.

В результате на директора было заведено уголовное дело, однако так как он вину свою признал и целиком возместил пострадавшим материальный ущерб, дело прекратили и заменили его судебным штрафом в размере 100 000 рублей.

Источник: "Известия Мордовии".