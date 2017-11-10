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Директора саранской строительной организации оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыплату зарплаты

Директора саранской строительной организации оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыплату зарплаты

Ленинский суд Саранска вынес приговор генеральному директору ремонтно-строительной фирмы "Универсал" Евгению Кондрашову, обвиняемому в невыплате заработной платы.

Сообщается, что летом прошлого года Кондрашов более 2 месяцев подряд умышленно полностью не выплачивал заработную плату 3 сотрудникам. Несмотря на то, что у него была возможность отдать работникам зарплату вовремя и в полном размере.

В результате на директора было заведено уголовное дело, однако так как он вину свою признал и целиком возместил пострадавшим материальный ущерб, дело прекратили и заменили его судебным штрафом в размере 100 000 рублей.

Источник: "Известия Мордовии".