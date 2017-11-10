Директора кирпичного завода в Мордовии будут судить за многомиллионные долги и махинации

В Мордовии будут судить директора ОАО "Кирпич силикатный". Его подозревают в махинациях с налогами и невыплате заработной платы.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Мордовии, с июля 2015-го по март 2016 года по вине обвиняемого без денег остались 300 сотрудников. Общая сумма задолженности составила около 4 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый не перечислил в бюджет налог в сумме более 6,4 млн рублей, удержанный с зарплат работникам. Помимо этого мужчина скрыл деньги организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в сумме около 4,8 млн рублей.

В ходе следствия ущерб работникам был полностью возмещен, а имущество руководителя предприятия арестовано.

Источник: mordovia.sledcom.ru