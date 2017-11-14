Жительница Саранска осталась без шубы и без 17 тыс. рублей по вине интернет-аферистов

Очередная жительница Саранска пострадала от действий интернет-мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 49-летняя женщина нашла объявление о продаже шубы в одной из популярных соцсетей. Цена, запрашиваемая за товар, приятно удивила покупательницу.

В ходе переписки продавец попросил женщину перечислить аванс за товар, а также назвать реквизиты своей банковской карты и пин-код от нее. Покупательница выполнила все требования, в результате чего с ее счета были списаны все деньги - более 17 тысяч рублей. Обманутая женщина поспешила в полицию. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник: 13.мвд.рф