МЧС по РМ: На месте обрушившейся новостройки в Саранске работают свыше 40 человек личного состава

Начальник ГУ МЧС по РМ Андрей Наумов прокомментировал процесс спасательной операции на месте обрушившейся новостройки на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске.

По словам Наумова, во время обрушения в здании находились четыре человека. Одного потерпевшего госпитализировали, двух извлекли из под завалов без признаков жизни. Позже извлекли тело женщины, работавшей штукатуром. На данный момент на месте работают свыше 40 человек личного состава и 6 единиц техники. Все нужное для проведения спасательной операции имеется.

Ранее сообщалось, что сотрудники СУ СК РФ по РМ начали проверку по факту обрушения лестничных пролетов в строящемся доме.

Источник: "Известия Мордовии".