"Саранский Месси" превратился из дикого зверя в звезду "Инстаграма"

Пума Месси, которая родилась в саранском зоопарке, уже стал настоящей звездой соцсетей. Животное забрала к себе пара из Пензы. Теперь у пумы есть свой аккаунт в "Инстаграме", на который подписаны тысячи пользователей.

Месси живет в квартире, где для нее оборудовали подиум с лесенкой и настоящим деревом. Хозяева рассказывают, что питомец давно не живет в условиях дикой природы, и от хищного зверя у пумы остался только внешний вид. На самом деле питомец одомашнился и стал вполне ласковым.

Как сообщалось ранее, в зоопарке Саранска ожидают пополнения в семействе львов. По словам директора учреждения Павла Кшняйкина, 7-летняя львица Гера готовится стать мамой в конце месяца.