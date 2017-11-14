19-летняя жительница Саранска разбилась насмерть, выпав с 5-го этажа во время застолья

Трагический инцидент произошел в минувшую субботу в Саранске. Из окна 5-го этажа дома №48 на улице Республиканской выпала 19-летняя девушка. От полученных травм жертва скончалась на месте трагедии.

На данный момент известно, что погибшую звали Дарья Дергунова. В день трагедии погибшая вместе с подругами распивала спиртное в квартире одной из девушек. Причина застолья неизвестна, однако девушки изрядно приняли "на грудь". По неофициальным данным, девушки пили водку в больших количествах.

В какой-то момент в квартире появился молодой человек Дарьи. Парень пытался увести свою возлюбленную из гостей, но девушка решила остаться. Вскоре после этого Дергунова и одна из ее подруг вышли на балкон. Что произошло потом, пытаются установить полицейские. Подружка погибшей с трудом вспоминает события трагической ночи и, в частности, что произошло на балконе.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в пресс-службе СКР.

Источник: "Известия Мордовии".