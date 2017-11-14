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Двое сельчан из Мордовии избили расклейщика объявлений, не захотевшего платить им за информацию

Двое сельчан из Мордовии избили расклейщика объявлений, не захотевшего платить им за информацию

Полиция Мордовии задержала двух жителей села Поводимово, 24 и 29 лет. Они подозреваюстя в том, что жестоко избили и ограбили прохожего.

Как сообщили в региональном МВД, житель Кировской области расклеивал объявления о ярмарке трикотажных изделий. Остановившись у заправки, он спросил у молодых сельчан дорогу. Подозреваемые указали ему путь, но попросили плату за свои услуги.

Когда пострадавший отказал, сельчане избили его и вытащили из его машины автомагнитолу, навигатор, комплект постельного белья и 1000 рублей.

Свою вину задержанные не отрицают. На них завели уголовное дело.


Источник: 13.мвд.рф