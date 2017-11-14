Двое сельчан из Мордовии избили расклейщика объявлений, не захотевшего платить им за информацию

Полиция Мордовии задержала двух жителей села Поводимово, 24 и 29 лет. Они подозреваюстя в том, что жестоко избили и ограбили прохожего.

Как сообщили в региональном МВД, житель Кировской области расклеивал объявления о ярмарке трикотажных изделий. Остановившись у заправки, он спросил у молодых сельчан дорогу. Подозреваемые указали ему путь, но попросили плату за свои услуги.

Когда пострадавший отказал, сельчане избили его и вытащили из его машины автомагнитолу, навигатор, комплект постельного белья и 1000 рублей.

Свою вину задержанные не отрицают. На них завели уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф