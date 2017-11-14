Всероссийские соревнования по прыжкам в воду пройдут в Саранске с 17 по 19 ноября

С 17 по 19 ноября в Саранске впервые пройдут всероссийские соревнования по прыжкам в воду памяти заслуженного тренера России А. Е. Ларюшкина. Для участия в турнире в столицу Мордовии приедут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Челябинска, Пензы и других городов.

В программу соревнований войдут прыжки с трамплинов (1; 3 м), вышек (3; 5; 7,5 м), а также соревнования в зале по акробатике, силовым упражнениям; испытания на полосе препятствий.

Состязания пройдут во Дворце водных видов спорта.

Как сообщалось ранее, более ста человек станут участниками первенства России по шорт-треку среди юношей и девушек старшей и средней возрастных групп, которое пройдет с 16 по 19 ноября в Саранске.

Источник: "Известия Мордовии".