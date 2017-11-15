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Житель Рузаевки лишился 20 тыс. рублей, пытаясь купить устройство для печати на "Авито"

Житель Рузаевки лишился 20 тыс. рублей, пытаясь купить устройство для печати на "Авито"

Житель Рузаевского района обратился в полицию после того, как стал жертвой интернет-мошенников. По словам 36-летнего мужчины, он потерял 20 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что мужчина увидел объявление о продаже многофункционального устройства для печати на сайте "Авито". Покупатель списался с продавцом и заказал товар. Аферист попросил стопроцентную предоплату на свой счет, пообещав, что товар будет отправлен очень быстро. Доверчивый покупатель перевел всю сумму, однако покупку так и не увидел.

По данному факту проводится проверка.


Источник: 13.мвд.рф