Житель Рузаевки лишился 20 тыс. рублей, пытаясь купить устройство для печати на "Авито"

Житель Рузаевского района обратился в полицию после того, как стал жертвой интернет-мошенников. По словам 36-летнего мужчины, он потерял 20 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что мужчина увидел объявление о продаже многофункционального устройства для печати на сайте "Авито". Покупатель списался с продавцом и заказал товар. Аферист попросил стопроцентную предоплату на свой счет, пообещав, что товар будет отправлен очень быстро. Доверчивый покупатель перевел всю сумму, однако покупку так и не увидел.

По данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф