Мордовский пауэрлифтер Сергей Чижиков: "Изначально считал, что еще не готов установить рекорд"

Спортсмен из Мордовии Сергей Чижиков, ставший серебряным призером Кубка России по классическому пауэрлифтингу в Арзамасе, а также установивший новый рекорд России среди юниоров в приседании (215,5 кг), рассказал о своих достижениях. В сумме трех упражнений штангист набрал 555,5 кг.

"Признаться, изначально не рассчитывал, что смогу установить рекорд, так как считал, что еще не готов для этого. Подготовка длилась всего два месяца, и нельзя было считать, что я вышел на пик формы. Но все подходы дались легко. Посовещавшись с тренером Александром Борисовичем Холоповым, пришли к общему мнению - препятствий к тому, чтобы сходить на рекордный вес, по сути, не было. Тренер сказал, что это надо сделать прежде всего для уверенности. Подбодрил словами, что я готов и смогу это сделать. Как видите, он не ошибся.

Итоговая сумма – 555,5 кг… Как будто четыре пятерки заслужил! 117,5 кг в жиме лежа, 222,5 кг в становой тяге, 215,5 кг в приседании. Все на "отлично". Последняя из этих цифр и есть юниорский рекорд. Старался выкладываться по максимуму. Выходит, четвертая "пятерка" - за самоотдачу!" – рассказал Сергей.

Источник: "Известия Мордовии".