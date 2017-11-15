Горе-воришка из Саранска попытался сбежать из магазина с упаковкой пива

В Саранске продавцы одного из магазинов с продуктами обратились в полицию, сообщив о краже. По словам заявителей, один из посетителей открыто похитил упаковку пива.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что на место преступления немедленно отправились правоохранители. По "горячим следам" они задержали 20-летнего ранее судимого юношу.

Молодой человек, по его словам, воспользовался тем, что продавец отвлеклась, схватил добычу и пустился бежать. Однако посмаковать награбленный напиток ему не судилось. Теперь воришке грозит длительный срок заключения.

Как сообщалось ранее, две студентки саранских институтов попались на хранении и распространении наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф