Жительница Саранска оплатила 100-тысячный долг за электроэнергию под угрозой остаться без отдыха

Жительнице Саранска пришлось оплатить крупный долг за электроэнергию, чтобы получить возможность отправиться заграницу.

Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, женщина длительное время не оплачивала квитанции за свет. В итоге у нее накопился долг в 100 тысяч рублей. В дело пришлось вступить судебным приставам. Однако счетов, с которых можно было бы списать долг, у нее не было, имущества также не имелось.

Тогда в отношении женщины было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы страны. Эта мера оказалась действенной. Женщина испугалась, что не сможет отдохнуть за границей и оперативно погасила долг в полном размере.

В настоящее время все ограничения с гражданки сняты.

Источник: r13.fssprus.ru