Полицейский из Мордовии входил в крупную преступную группу, незаконно заработавшую около 66 млн

Следственный комитет Москвы заподозрил 17 человек, в их числе полицейского из Мордовии, в создании сети подпольных игорных заведений в нескольких регионах России. Как сообщается на сайте ведомства, преступную группу создали в январе 2015 года два лидера, решившие проводить азартные онлайн-игры. По предварительным данным, подельникам удалось заработать около 66 млн рублей.

Всего в группе состояло не менее 17 человек, в их числе участковый из Саранска. Следователями проведено 33 обыска в Москве и Мордовии, в ходе которых изъято 260 единиц оборудования, 10 млн рублей, комплектующие к игровым терминалам, компьютерная техника, системы видеоконтроля и черновая бухгалтерия.

В настоящее время 12 фигурантов дела остаются под стражей, трое обвиняемых помещены под домашний арест, еще двое находятся в федеральном розыске.

Источник: moscow.sledcom.ru