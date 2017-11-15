Спортсменов из Мордовии наградили за успешное выступление в летней Спартакиаде учащихся России

Победители и призеры VIII летней Спартакиады учащихся России получили залуженные награды в Москве. В торжественном мероприятии среди прочих принял участие и.о. министра спорта и физической культуры Мордовии Владимир Киреев.

Среди награжденных были и спортсмены из региона-13. В рамках программы состоялось вручение подарков "Лучшему спортсмену" и "Лучшей спортсменке" по результатам голосования среди болельщиков.

Михаил Климчак из Мордовии по результатам народного онлайн-голосования был признан лучшим спортсменом Спартакиады-2017 в велоспорте-ВМХ. Из 1197 участников опроса за него проголосовали 355 человек.

Отметим, что официальное приглашение на церемонию получила еще одна спортсменка мордовской КСШОР - тяжелоатлетка Евгения Гусева. Однако Евгения не смогла присутствовать на церемонии из-за сборов в составе российской национальной команды.

В торжественной церемонии также приняла участие спортсменка ГБУ РМ "СШОР по велоспорту" Нина Яковлева, которая в финале соревнований по велоспорту – ВМХ в гонке "Классик" завоевала серебряную медаль.

Источник: mordovia-sport.ru