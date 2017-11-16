Юный футболист из Саранска вывел Лионеля Месси на матч Россия - Аргентина

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Аргентины, который прошел 11 ноября и завершился поражением нашей команды со счетом 1:0, навсегда запомнится маленькому футболисту из Саранска Косте Егорову. На этот матч мальчик вывел на поле звезду мирового футбола Лионеля Месси.

Костя занимается в межрегиональном центре подготовки юных футболистов Приволжья "Мордовия", тренируется под руководством Эдуарда Тюшева и Юрия Гулякина в группе спортсменов 2008 года рождения. По словам Эдуарда Тюшева, Костя – один из самых талантливых игроков в его команде.

Напомним, матч Россия – Аргентина стал первым на московских "Лужниках" после масштабной реконструкции к ЧМ-2018.