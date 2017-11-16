Разнорабочему из Мордовии грозит до 2 лет заключения за кражу лазерного прибора

В Мордовии раскрыта кража лазерного уровня. С заявлением в полицию обратился бригадир строительной фирмы, который работает на реконструкции вокзального комплекса Рузаевки.

Оперативники вскоре задержали 29-летнего жителя Саранска, который работал в этой же организации разнорабочим. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина зашел в подсобку и увидел там лазерный прибор. Недолго думая рабочий припрятал инструмент за досками, чтобы добыча не досталась никому другому. В конце рабочего дня, дождавшись ухода коллег, преступник забрал прибор.

За кражу мужчине грозит до двух лет заключения.

Источник: 13.мвд.рф