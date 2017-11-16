Житель Саранска выиграл схватку на ножах у собутыльника и отправился в колонию на 9 лет

В Саранске вынесли приговор 63-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве. Как сообщили в СКР по Мордовии, днем 27 июля подозреваемый выпивал в гостях у 67-летнего товарища. Вскоре друзья поссорились, и хозяин бросился на собутыльника. Более молодой участник схватки умудрился увернуться и ударить нападавшего ножом.

Пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте трагедии. Убийца с места ЧП сбежал. Тело жертвы спустя два дня обнаружил сын жертвы, который пришел навестить отца. Позже полиция обнаружила нож в почтовом ящике.

Приговором суда преступнику назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Источник: mordovia.sledcom.ru