В Мордовии у 76-летней старушки украли стиральную машинку и газовые баллоны

Пожилая жительница поселка Первомайский, что в Ковылкинском районе Мордовии, стала жертвой грабителей. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, двое ранее судимых товарищей, 31 и 33 лет, сломали запор входной двери и украли у 76-летней бабушки стиральную машину и два газовых баллона.

Вскоре преступники были задержаны. Свою вину они отрицать не стали.

Сейчас по этому факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Как сообщалось ранее, в Мордовии раскрыта кража лазерного уровня. Преступнику грозит до двух лет заключения.

Источник: 13.мвд.рф