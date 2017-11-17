Адвокат из Пензы наворотил дел в Мордовии и может сесть за мошенничество

Адвоката из Пензы будут судить в Мордовии. Мужчина обвиняется в совершении покушения на мошенничество с причинением значительного ущерба.

Как сообщает пресс-служба Рузаевского районного суда, адвокат решил заработать деньги нечестным способом, нажившись на руководстве ТСЖ "Приреченское". Он узнал, что в отношении руководящих лиц расследуется факт возможного хищения и сообщил главному бухгалтеру данного товарищества, что на нее заведено уголовное дело.

Чтобы избежать наказания, он предложил свою помощь за плату в размере 100 тысяч рублей. Та согласилась, а ушлый юрист обманом принудил женщину подписать составленный им договор на защиту ее интересов. На самом деле адвокат даже не планировал представлять интересы женщины.

Дальнейшие действия адвоката проходили под контролем сотрудников УФСБ России по РМ. Главбух передала адвокату задаток - 50 тысяч рублей. Оставшуюся часть защитник намеревался забрать позже.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru