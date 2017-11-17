ООО "ГУК Октябрьского района" заплатит штраф за воду со вкусом металла и стаи тараканов

Суд Саранска оштрафовал "Городскую управляющую компанию Октябрьского района" на 30 000 рублей за два административных нарушения.

Представители регионального Роспотребнадзора сообщили, что к ним обратились жители нескольких домов по улице Косарева и бульвару Степана Эрьзи. Люди жаловались на ржавую воду из горячих и холодных кранов с металлическим привкусом и стаи свободно разгуливающих тараканов на кухнях.

Проверка выявила, что жители правы - содержание железа в воде превышает гигиенический норматив в 2,7 раза. Подтвердилась жалоба и на насекомых: их в домах обнаружилось предостаточно.

Что характерно, представитель ООО "ГУК Октябрьского района" на судебное заседание не явился, но это не уберегло организацию от большого штрафа.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru