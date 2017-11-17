Обвинитель требует посадить экс-прокурора Октябрьского района Парамонова на 11 лет строгого режима

Завершено следствие по делу бывшего прокурора Октябрьского района Саранска Николая Парамонова. Напомним, его обвиняют в получении взятки в размере 370 тысяч рублей.

Судебные трения состоялись в Ленинском районном суде столицы РМ. Гособвинитель был весьма суров и потребовал приговорить Парамонова к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 18,5 млн рублей в доход государства. Также обвинения хочет лишить Парамонова права занимать определенные должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 10 лет.

В качестве дополнительного наказания гособвинитель просил лишить подсудимого чина старшего советника юстиции.

Источник: "Известия Мордовии".