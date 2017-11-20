В Мордовии бомж починил пенсионерке замок и украл у нее 280 тысяч рублей

В Мордовии задержан преступник, укравший крупную сумму денег у 85-летней пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, пожилая женщина обратилась к будущему грабителю около магазина продуктов с просьбой открыть неисправный замок входной двери.

"Добрый гражданин", оказавшийся бомжем, согласился помочь. Он проследовал вместе с хозяйкой до ее дома и устранил неисправность. Гостеприимная хозяйка впустила мужчину к себе. Тот достал бутылку спиртного, которая у него была с собой, и принялся выпивать.

Вскоре хозяйка достала из кармана халата свои сбережения в 280 тысяч рублей. Бомж попросил пенсионерку дать ему денег на сигареты, но получил отказ. Тогда гость ударил хозяйку и забрал все деньги. На крики жертвы отреагировали соседи, которые вызвали полицию.

Грабитель вскоре был задержан, однако украденную сумму он успел раздать близким и знакомым, а часть потратить.

Источник: 13.мвд.рф