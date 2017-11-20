Юрий Воробьев: Хоккеисты "Мордовии" процентов на 40 неважно выглядели в физическом плане

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал две тяжелые победы над "Юниором". Встречи состоялись в Кургане и завершились со счетами 4:3 Б и 2:1 в пользу гостей.

"Итоги подведем чуть попозже, но пока могу сказать, что состоялись две равные игры. И следствием этого стал небольшой перевес в счете: в первой игре 3:3 в основное время и во второй 2:1. Масса неиспользованных возможностей была, что у нас, что у команды соперника. Из-за проблем с реализацией оба матча до финальной сирены держали в напряжении, хотя игра в ту или иную сторону могла сложиться попроще.

О своей команде могу сказать, что где-то процентов на 40 неважно выглядели в физическом плане. Отсюда и громадное количество ошибок и всего прочего. Не знаю, с чем это было связано. Игры лично мне понравились. Нам чуть-чуть повезло и удалось забрать 5 очков", - приводит слова Воробьева официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru