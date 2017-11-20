Кирилл Брагин: "Нельзя так много удаляться в матчах с таким соперником, как "Мордовия"

Главный тренер "Юниора" Кирилл Брагин подвел итоги двух матчей с "Мордовией" в Первенстве ВХЛ. Встречи состоялись в Кургане и завершились поражением подопечных Брагина – 3:4 Б и 1:2.

"Получились хорошие боевые матчи. Правда, тяжело побеждать, забрасывая одну шайбу и не используя свои моменты. Будем разговаривать с нападающими, с командой. Игры мне очень понравились в плане духа, боевитости. Что теперь говорить? Будем идти дальше. Во втором матче игровая дисциплина была нарушена. Нельзя так много удаляться в матчах с таким соперником, у которого есть игроки, способные использовать моменты", - приводит слова Брагина пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru