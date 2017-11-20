Руслан Мухаметшин - лучший футболист ПФЛ в зоне "Урал-Приволжье" по итогам октября

Форвард "Мордовии" Руслан Мухаметшин получил награду лучшему футболисту ПФЛ в зоне "Урал-Приволжье" по итогам октября. Опрос проводился среди главных тренеров команд ПФЛ.

Отметим, что Мухаметшин признан лучшим игроком месяца в ПФЛ второй месяц подряд.

Ранее сообщалось, что лучшим тренером ПФЛ в зоне "Урал-Приволжье" по итогам октября был назван наставник "Мордовии" Марат Мустафин. Под его руководством саранская команда уверенно лидирует в своей зоне и имеет хорошие шансы вернуться в ФНЛ в следующем сезоне. К слову, Мустафин признан лучшим тренером месяца также второй раз кряду.

Источник: fc-mordovia.ru