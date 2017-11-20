Глава сельского поселения в Мордовии приговорен к крупному штрафу за аферу

Кочкуровский районный суд Мордовии вынес приговор главе Сабаевского сельского поселения, которого признали виновным в мошенничестве. Мужчина путем обмана и составления подложных документов, а также при помощи своего служебного положения похитил 14 700 рублей из числа государственных денег, предназначенных для проведения антипаводковых мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе суда, аферист признан виновным и приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, он будет обязан в полном объеме выплатить сумму причиненного ущерба.

Как сообщалось ранее, в Мордовии Следственный комитет вынес приговор директору организации, который обвинялся в невыплате заработной платы.

Источник: kochkurovsky.mor.sudrf.ru