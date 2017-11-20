В Нижнем Новгороде на 4,5 года посадили молодую торговку "синтетикой", которая везла зелье в Саранск

В Нижнем Новгороде осудили 21-летнюю девушку, которую обвиняли в распространении наркотиков. Как оказалось, она продавала зелье в течение месяца - с мая по июнь этого года.

Как сообщает сайт "Криминальная хроника НН", преступница покупала зелье в интернете и фасовала у себя дома. Распространять отраву она решила в Саранске. Однако по дороге в столицу Мордовии она была задержана полицейскими. В сумочке у девушки оказались 29 пакетиков с "синтетикой".

По решению суда ближайшие 4,5 года дама проведет в колонии. У наркоторговки остался двухлетний ребенок, который на время заключения непутевой матери будет жить с бабушкой.

Источник: "Криминальная хроника НН"