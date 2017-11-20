В Саранске два афериста обманным путем получили кредиты на 10000 и 5000 рублей

В Саранске задержаны кредитные мошенники. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что двое безработных жителей города принесли в банк фальшивый документ о своем трудоустройстве. В итоге в учреждении им поверили и дали взаймы 10 и 5 тысяч рублей соответственно.

Разумеется, вернуть деньги безработные заемщики не смогли. По этим фактам проводятся проверки, после которых будут приняты решения.

Как сообщалось ранее, в Мордовии задержан преступник, укравший крупную сумму денег у 85-летней пенсионерки. Добычей грабителя стали 280 тысяч рублей. Стоит отметить, что потерпевшая сама привела бандита к себе в дом.

Источник: 13.мвд.рф