В реке Сивинь в Краснослободском районе найден труп мужчины, пропавшего в начале ноября

Недалеко от села Приволье Краснослободского района было найдено тело мужчины. Труп обнаружили в реке Сивинь.

Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, 49-летний мужчина пропал почти 2 недели назад. Житель Старого Синдрова еще 7 ноября отправился в гости к своему брату в соседнее село – Приволье. Там мужчины в течение двух дней отмечали праздники, обильно выпивая.

Через некоторое время мужчина отправился пьяный домой, но, по предварительным данным, упал с крутого берега в реку. Самостоятельно выбраться он не смог.

Со слов соседей, погибший вел себя тихо, спиртным обычно не злоупотреблял.

Источник: 13.mchs.gov.ru