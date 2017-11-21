Смертельное ДТП в Мордовии: муж и друг погибшей девушки выставили ее виноватой в трагедии

Резонансное ДТП, которое произошло 10 ноября на трассе Барашево-Теньгушево, обрастает все новыми подробностями. Напомним, жертвой происшествия стала 24-летняя девушка.

Местные СМИ сообщают, что в машине на момент приезда сотрудников ДПС находились двое мужчин - владелец автомобиля и муж погибшей. Они поведали, что за рулем была именно девушка, которая не справилась с управлением.

На похороны погибшей пришел и владелец машины. Судя по всему, нервы во время траурной церемонии у него не выдержали, так как 12 ноября он явился в полицию с повинной и рассказал, что за рулем автомобиля находился как раз он. Его друг находился на переднем пассажирском сиденье, а девушка сидела сзади.

В момент ДТП все находившиеся в автомобиле были отброшены на водительское сиденье. Когда стало ясно, что девушка мертва, то оба мужчины решили свалить вину за случившееся именно на нее.

Источник: "Известия Мордовии".