В Мордовии закончился региональный этап проекта "Александр Невский - Слава, Дух и Имя России"

В Мордовии подведены итоги республиканского этапа Межрегионального проекта "Александр Невский - Слава, Дух и Имя России".

В Мордовии на конкурс было подано приблизительно 100 заявок. Голосование, по результатам которого были выявлены победители, шло в соцсетях. В итоге I место в номинации "видео" заняла К. Рыбакова из г. Темников, а II место - творческий коллектив Детской православной студии "Пчелки" при Большеигнатовской средней школе.

В номинации "рисунок" I место заняла Е. Киселева из села Лопатино Лямбирского района. II место - у И. Исакова (также с. Лопатино), III место - у И. Паулкина.

В номинации "Авторское стихотворение" I место - у Р. Кильдеева из Кадошкинского района, II место - у М. Дуденковой из села Летки Старошайговского района, III место - у П. Ключникова из села Большая Елховка Лямбирского района.

В номинации "Сочинение" I место занял М. Куманев из Большеигнатовского района, II место – А. Елаева из села Атемар Лямбирского района. Награждение победителей регионального этапа состоится в Саранске в январе 2018-го.

Источник: "Известия Мордовии".