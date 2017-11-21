В санатории "Саранский" у детей из рациона "воровали" овощи, говядину и колбасу

Прокуратурой Ленинского района Саранска провела проверку работы ОАО "Санаторий "Саранский". По результатам проверки оказалось, что в учреждении грубо нарушались нормы при питании детей.

Так, им не докладывали довольно дорогих овощей, зелени, яиц, творога, сметаны, говядины и колбасы. В то же время в рационе несовершеннолетних было слишком много курицы, муки, макарон и круп.

Директору учреждения вынесено предписание с требованием устранить нарушения. Возбуждены несколько административных дел.

Как сообщалось ранее, в Мордовии вынесли приговор по делу бизнесмена, который продавал просроченные продукты.

Источник: prokrm.ru