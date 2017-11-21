Активная пользовательница "Инстаграма" из Саранска стала жертвой интернет-мошенников

Жительница Саранска пожаловалась в полицию на то, что стала жертвой интернет-мошенников. По словам 45-летней пострадавшей, ее обманули на 13 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что увидела в "Инстаграме" объявление о продаже зимней куртки. Покупательница созвонилась с потенциальным продавцом, который поведал ей, что сперва он хочет получить 100%-ную предоплату, после чего отправит товар.

Не усомнившись в честности афериста, потерпевшая сделала заказ и перевела на названный счет крупную сумму. Вскоре после этого она попыталась вновь созвониться с продавцом, однако телефон абонента был выключен, а страничка с объявлением удалена.

Женщине ничего не оставалось, как пойти в полицию.

Источник: 13.мвд.рф