Смертельное ДТП на трассе Саранск-Рузаевка: один человек погиб, четверо попали в больницу

На трассе Саранск – Рузаевка произошло крупное ДТП, в результате которого погиб один человек. Как стало известно, виновником рокового происшествия стал водитель иномарки "Шевроле-Лачетти". По предварительным данным, двигаясь со стороны Рузаевки, он выехал на полосу встречного движения, по которой ехала "Шкода".

Водитель "Шкоды" попытался уйти от столкновения и съехал на обочину, однако касательного столкновения не избежал. А вот следовавший за ним "Форд-Фокус" среагировать и вовсе не успел. В итоге "Шевроле" на полной скорости врезался в "Форд".

В результате лобового столкновения 24-летний водитель "Шевроле" погиб на месте. 38-летний водитель "Форда", а также три пассажирки автомобиля - 58-летняя женщина и две девушки, 25 и 20 лет, в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Источник: "Известия Мордовии".