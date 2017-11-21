В 2017 году на территории Мордовии поймали 39 иностранцев с поддельными миграционными картами

Транспортные полицейские Рузаевки выявили 39 случаев использования фальшивых миграционных карт за 9 месяцев нынешнего года. Одному из задержанных, 24-летнему мигранту, еще предстоит предстать перед судом, остальные уже понесли наказание.

Как сообщает пресс-служба Рузаевского ЛО МВД России на транспорте, за подделку изготовление или сбыт поддельных документов парню грозит арест на срок до 6 месяцев. Задержали мошенника в поезде "Москва-Андижан". При проверке документов он предъявил поддельную миграционную карту, которую купил по истечении 90-дневного срока действия настоящей.

Источник: 13.мвд.рф