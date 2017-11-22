В Саранске наградили призеров конкурса рисунков "За честный и здоровый спорт!"

В Саранске подведены итоги конкурса рисунков антидопинговой тематики "За честный и здоровый спорт!".

Торжественная церемония победителей и призеров произошла во Дворце водных видов спорта, где они были награждены сувенирной продукцией, свитшотами и дипломами министерства спорта Мордовии.

Так, первое место в конкурсе было присуждено А. Чебуровой ("Центр физической культуры и спорта Рузаевского района"), второе – Д. Гладышевой (Николаевская средняя школа), третье – А. Никитиной и Ю. Худовой (Торбеевская школа №1).

Награды победителям и призерам конкурса вручил и.о. министра спорта и физической культуры Мордовии Владимир Киреев.

Источник: "Известия Мордовии".